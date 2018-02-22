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Лавров встретится с главой МИД Узбекистана
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Глава МИД Узбекистана встретится в Москве с Лавровым и Патрушевым 

РИА Новости 22 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов в ходе рабочего визита в Россию встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В состав высокопоставленной узбекской делегации также входит секретарь Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов.
"Предполагается обсудить текущие вопросы двусторонних отношений, ситуацию в Центральной Азии, обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повесток дня, представляющим взаимный интерес. Особое внимание будет уделено обстановке в Афганистане и задаче наращивания международных усилий по содействию процессу национального примирения в этой стране", — говорится в сообщении.
Кроме того, узбекская сторона проинформирует о ходе подготовки к намеченной на март в Ташкенте Международной конференции высокого уровня по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".
Планируется подписание программы сотрудничества между министерствами иностранных дел России и Узбекистана на 2018 —2019 годы, добавляет ведомство.
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