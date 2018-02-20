В РФ отреагировали на действия Порошенко

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT подписание президентом Украины Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса.
«Подписав закон о реинтеграции Донбасса, Порошенко просто смахнул со стола Минские договорённости за ненадобностью. На каждой странице этого закона прописано слово «война». На Украине уже звучат заявления, что закон о реинтеграции Донбасса — это первый шаг для получения законодательного карт-бланша для ВСУ «окончательно решить» вопрос на территории ЛДНР по силовому сценарию», — отметил Белик.
По словам депутата, подобные действия украинских властей вызывают обеспокоенность не только России, но и других стран.
«Последнее время Украина принимает законопроекты, которые вызывают озабоченность не только в нашей стране. Закон о декоммунизации и героизации ОУН-УПА* критично воспринят в Польше, закон об образовании встретили в штыки Румыния, Венгрия, Молдова, закон о реинтеграции ставит крест на Минских соглашениях и законодательно закрепляет кровоточащую рану в центре Европы. Я уверен, оценку этим «достижениям», этим провокациям со стороны киевского режима даст не только Россия, но и кураторы Порошенко на Западе», — заключил Белик.
Ранее Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса.
Президент также поручил Минобороны Украины подготовить предложения по изменению формата силовой операции в регионе.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).