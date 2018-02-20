В РФ отреагировали на действия Порошенко

«Последнее время Украина принимает законопроекты, которые вызывают озабоченность не только в нашей стране. Закон о декоммунизации и героизации ОУН-УПА* критично воспринят в Польше, закон об образовании встретили в штыки Румыния, Венгрия, Молдова, закон о реинтеграции ставит крест на Минских соглашениях и законодательно закрепляет кровоточащую рану в центре Европы. Я уверен, оценку этим «достижениям», этим провокациям со стороны киевского режима даст не только Россия, но и кураторы Порошенко на Западе», — заключил Белик.

По словам депутата, подобные действия украинских властей вызывают обеспокоенность не только России, но и других стран.