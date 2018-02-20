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Собчак назвала своих спонсоров
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Собчак назвала спонсоров предвыборной кампании 

Рамблер 4 часа назад
Ксения Собчак назвала спонсоров своей предвыборной кампании, передает "Дождь". Как подчеркнула Собчак, она рассказала только о тех людях, которые согласились поддержать ее публично.
>> Собчак представила свою предвыборную программу
В частности, среди своих спонсоров Собчак назвала совладельца Yota Devices Сергея Адоньева, издателя журнала Inс. в России Владимира Палихата, петербургского предпринимателя Александра Рослякова, девелопера Вадима Расковалова и его супругу дизайнера Яну Расковалову, Анатолия Цыбулевского и владельца холдинга российской версии журнала Forbes Александра Федотова.
При этом конкретные суммы вложений Собчак не назвала.
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