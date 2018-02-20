Собчак призвала Путина участвовать в дебатах

Собчак вновь призвала Путина участвовать в дебатах

"Я ещё раз здесь и сейчас призываю Владимира Владимировича Путина согласиться на эти дебаты", — сказала Собчак во вторник в ходе пресс-конференции. Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак призвала Владимира Путина принять участие в дебатах на предстоящих выборах.

Она подчеркнула, что дебаты — "обязательная часть в предвыборной кампании".

"И то, вот Владимир Путин не участвует в этих дебатах, на мой взгляд, является грубейшим нарушением вообще системы выборов — конечно же, это факт. Мы будем бесконечно о нем говорить", — заявила Собчак.