Ещё
Собчак призвала Путина участвовать в дебатах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям

Собчак вновь призвала Путина участвовать в дебатах 

РИА Новости 20 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак призвала Владимира Путина принять участие в дебатах на предстоящих выборах.
"Я ещё раз здесь и сейчас призываю Владимира Владимировича Путина согласиться на эти дебаты", — сказала Собчак во вторник в ходе пресс-конференции.
Она подчеркнула, что дебаты — "обязательная часть в предвыборной кампании".
"И то, вот Владимир Путин не участвует в этих дебатах, на мой взгляд, является грубейшим нарушением вообще системы выборов — конечно же, это факт. Мы будем бесконечно о нем говорить", — заявила Собчак.
На прошлой неделе глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что штаб самовыдвиженца Владимира Путина заявил об отказе от бесплатного эфира, выделяемого для дебатов на федеральных каналах.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
РИА Новости: последние новости
Мнение: британские политики отравлены ядом "Дурачок". Это, увы, неизлечимо Лавров подтвердил высылку британских дипломатов из России Британия не сообщала России о смерти Глушкова, заявил Лавров
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле252
Поклонская «подложила свинью» Собчак317
Пока вы спали: «Нежданчик» от России282
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1290
Трамп разводится10
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение