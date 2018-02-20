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Более 70 тысяч человек хотят стать наблюдателями на выборах
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Более 70 тысяч человек готовы стать общественными наблюдателями на выборах 

РИА Новости 20 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Число россиян, готовых стать общественными наблюдателями на предстоящих выборах президента России, превысило 70 тысяч человек, сообщил на пресс-конференции во вторник секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев.
"В списках сейчас, на данный момент, на прошлой неделе — более 70 тысяч наблюдателей, те, которые дали свои персональные данные, согласились участвовать в наблюдении", — заявил Фадеев.
По его словам, число общественных наблюдателей продолжает непрерывно расти. Заместитель руководителя рабочей группы ОП по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев высказал мнение, что в ближайшее время их число достигнет 100 тысяч человек.
Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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