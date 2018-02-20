Ещё
ЦИК считает наблюдателей союзниками в выборах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям

ЦИК считает наблюдателей «дополнительным резервом» в борьбе за честные выборы 

ТАСС 20 февраля 2018
Фото: ТАСС
ЦИК РФ считает наблюдателей, работающих в ходе избирательных кампаний, союзником избирательной системы и ее "дополнительным резервом" в борьбе за честные выборы. Об этом заявила в интервью ТАСС председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
"Вывела прямую закономерность: чем больше общественных наблюдателей на участках, тем меньше технических и умышленных ошибок в процессе выборов, подсчете голосов избирателей и оформлении итоговых протоколов. Вот почему мы с коллегами уделяем так много внимания укреплению и развитию института общественного наблюдения", — отметила Памфилова.
"Наблюдатели — наши союзники, дополнительный резерв в борьбе за честные выборы, как, кстати, и СМИ", — уверена глава ЦИК РФ.
Она высказала мнение, что "зрелость и состоятельность тех или иных партий определяется сегодня в том числе по отношению к журналистам и способности привлечь к работе на выборах большое число наблюдателей".
На выборах президента РФ, которые пройдут 18 марта 2018 года, впервые будут работать не только наблюдатели от партий и кандидатов, но и представители федеральной и региональных общественных палат.
ТАСС: последние новости
Путин поручил продлить льготы на перевозку зерна по железной дороге Лавров: любое использование силы США против Сирии недопустимо Матвиенко: обвинения в адрес РФ по делу Скрипаля оказывают прямое давление на следствие
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле252
Поклонская «подложила свинью» Собчак317
Пока вы спали: «Нежданчик» от России282
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1290
Трамп разводится10
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение