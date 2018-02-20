ЦИК считает наблюдателей союзниками в выборах

ЦИК считает наблюдателей «дополнительным резервом» в борьбе за честные выборы

"Наблюдатели — наши союзники, дополнительный резерв в борьбе за честные выборы, как, кстати, и СМИ", — уверена глава ЦИК РФ. "Вывела прямую закономерность: чем больше общественных наблюдателей на участках, тем меньше технических и умышленных ошибок в процессе выборов, подсчете голосов избирателей и оформлении итоговых протоколов. Вот почему мы с коллегами уделяем так много внимания укреплению и развитию института общественного наблюдения", — отметила Памфилова.

Она высказала мнение, что "зрелость и состоятельность тех или иных партий определяется сегодня в том числе по отношению к журналистам и способности привлечь к работе на выборах большое число наблюдателей".

На выборах президента РФ, которые пройдут 18 марта 2018 года, впервые будут работать не только наблюдатели от партий и кандидатов, но и представители федеральной и региональных общественных палат.