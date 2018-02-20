Лужков назвал задачи Путина в случае победы на выборах

Лужков назвал задачи, стоящие перед Путиным в случае победы на выборах

"Я не считаю, что у действующего президента Владимира Путина возникнут даже не кардинальные сложности со всеми кандидатурами, которые сейчас заявили о своем желании стать президентом. Другое дело, что и у Путина есть нерешенные задачи. Прежде всего — это реальная экономика", — сказал он в интервью РИА Новости. Решение экономических проблем должно стать главной задачей Владимира Путина в случае его победы на президентских выборах в 2018 году, считает экс-мэр Москвы Юрий Лужков

"Мы никак не можем выбраться из кризисного положения, в которое попали из-за низких цен на энергоносители, хотя правительство неоднократно заявляло о начале фазы восстановления и роста. Я этого не вижу", — отметил он. По мнению Лужкова, сегодняшнее правительство, прежде всего экономический блок кабинета министров, со своей работой не справляется.

Лужков подчеркнул, что в России в тяжелом положении находятся сельское хозяйство и машиностроение, например, самолетостроение и производство сельскохозяйственной техники, электроника и станкостроение, то есть почти все отрасли.