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В РФ расследуют связи властей Украины с неонацистами
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В Госдуме инициируют расследование связей властей Украины с неонацистами 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
В Госдуме намерены инициировать расследование провокационных заявлений украинского лидера Петра Порошенко в отношении России и связей официального Киева с неонацистами, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
В воскресенье члены неонацистской группировки "Организация украинских националистов*" забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве. Как отметили в МИД России, вдохновить радикалов могло выступление Порошенко на конференции в Мюнхене, "которое изобиловало антироссийскими выпадами и содержало прямой призыв к "борьбе с российским флагом" по всему миру".
"Подобное преступное подстрекательство со стороны официального Киева и их связи с неонацистами, а также провокационные заявления Порошенко в адрес нашей страны требуют ответа на межгосударственном и международном уровне… Мы будем инициировать официальное расследование в отношении преступных действий украинских властей и их пособников из бандеровских бандформирований", — приводит слова парламентария его пресс-служба.
Он отметил, что, "если Запад в очередной раз сделает вид, что не замечает роста националистических экстремистских сил на Украине, они вскоре могут столкнуться с тем, что европейские города снова будут дрожать в страхе от разгула нацистов".
*Запрещенная в России экстремистская организация
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