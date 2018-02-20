Европа обещала прикрыть россиян на Украине в день выборов

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Н. Булаев призвал сотрудников избиркомов в регионах проштудировать материалы ЦИК перед выборами президента 

Агентство «Москва» 20 февраля 2018
Фото: globallookpress.com
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев призвал сотрудников избирательных комиссий в регионах проштудировать подготовленные Центризбиркомом материалы перед выборами президента России. Об этом он сообщил в ходе заседания рабочей группы ЦИК.
«Уважаемые коллеги из участковых избирательных комиссий, уважаемые коллеги из ТИКов, возьмите, пожалуйста, все материалы, которые мы вам дали, проштудируйте перед выборами президента, посадите людей за парты, поучите их, протестируйте, как положено, как вам рекомендуют», — сказал Н. Булаев.
Он также призвал всех участников избирательного процесса «почаще обращаться к закону и правильно его интерпретировать».
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 г.
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