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Лавров заявил о взаимовыручке Москвы и Белграда
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Лавров заявил, что Москва и Белград всегда готовы прийти на помощь друг другу 

ТАСС 19 февраля 2018
Фото: ТАСС
Россия и Сербия всегда будут готовы прийти на помощь друг другу, неизменным остается чувство взаимной симпатии двух стран. Об этом в понедельник заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии выставки в российском дипведомстве по случаю 180-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Белградом.
"Сдвиги, которые произошли в мировых и европейских делах за последние пару десятилетий, не обошли стороной и наши страны, — сказал Лавров. — Но неизменной осталась готовность прийти на помощь друг другу, искреннее чувство взаимного тяготения и уважения".
"Сегодня перед нашими странами стоят новые задачи, мы с предельным уважением, с пониманием интересов друг друга относимся к нашему стратегическому партнерству, бережем его и, я убежден, будем и дальше развивать во имя благополучия наших народов", — подчеркнул глава МИД РФ.
В свою очередь посол Сербии в Москве Славенко Терзич отметил, что Россия была единственной великой силой, которая на протяжении веков не только дипломатическими, но и другими способами поддерживала борьбу сербов за освобождение и объединение народа.
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