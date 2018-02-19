Грудинин стал членом КПРФ

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин в понедельник в возглавляемом им подмосковном Совхозе имени Ленина получил партийный билет.
Как передает корреспондент РИА Новости, вручение состоялось в рамках митинга перед отправлением в Донбасс 70-го гуманитарного конвоя, сформированного КПРФ.
Бессменный лидер этой партии Геннадий Зюганов в конце прошлого года решил не выставлять свою кандидатуру на президентские выборы, уступив эту возможность Грудинину, который на тот момент не был членом КПРФ.
Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента помимо Грудинина являются еще семь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").