Павел Грудинин стал членом КПРФ

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин в понедельник в возглавляемом им подмосковном Совхозе имени Ленина получил партийный билет.

Как передает корреспондент РИА Новости, вручение состоялось в рамках митинга перед отправлением в Донбасс 70-го гуманитарного конвоя, сформированного КПРФ.