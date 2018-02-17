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Захарову заинтриговало фото с сайта Порошенко
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Захарова рассказала о местах для поцелуев на выступлении Порошенко в Мюнхене 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что во время выступления президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции был не только полупустой зал, но и места для поцелуев в нём.
«Ого. С выступлением Порошенко на Мюнхенской конференции всё обстоит ещё смешнее, чем я думала раньше. Там не только зал был полупустой, но и места, как оказалось, для поцелуев. Интересно, что же он ей шепчет под слова о «гибридной войне»?» — написала Захарова в Facebook.
Она приложила фото целующихся и отметила, что фотография взята с сайта президента Украины: «если сейчас украинцам опять будут рассказывать про „кремлевские фейки“.
Ранее Захарова сообщила, что Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности продемонстрировал безлюдному залу флаг Евросоюза. Также она прокомментировала заявление украинской партии „Батькивщина“ о том, что опубликованное ею фото лидера фракции Юлии Тимошенко с послом России в Германии Сергеем Нечаевым является „кремлёвской провокацией“.
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