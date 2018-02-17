Захарову заинтриговало фото с сайта Порошенко

Захарова рассказала о местах для поцелуев на выступлении Порошенко в Мюнхене

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что во время выступления президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции был не только полупустой зал, но и места для поцелуев в нём. «Ого. С выступлением Порошенко на Мюнхенской конференции всё обстоит ещё смешнее, чем я думала раньше. Там не только зал был полупустой, но и места, как оказалось, для поцелуев. Интересно, что же он ей шепчет под слова о «гибридной войне»?» — написала Захарова в Facebook. Она приложила фото целующихся и отметила, что фотография взята с сайта президента Украины: «если сейчас украинцам опять будут рассказывать про „кремлевские фейки“. Ранее Захарова сообщила, что Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности продемонстрировал безлюдному залу флаг Евросоюза . Также она прокомментировала заявление украинской партии „Батькивщина“ о том, что опубликованное ею фото лидера фракции Юлии Тимошенко с послом России в Германии Сергеем Нечаевым является „кремлёвской провокацией“.