Лавров призвал ЕС не плыть против течения истории 

Глава МИД России Сергей Лавров призывал Европейский союз "не плыть против течения истории" и начать сотрудничество по обновлению системы международных отношений, передает РИА "Новости".
"Пора перестать пытаться плыть против течения истории и начать всем вместе работать над обновлением системы международных отношений на справедливых началах с опорой на центральную координирующую роль ООН", — сказал Лавров.
По его словам, для России важно иметь соседом предсказуемый ЕС.
"В интересах России — иметь своим соседом крепкий, предсказуемый Европейский союз, способный выступать ответственным участником международной жизни в полицентричном мире, который на наших глазах становится реальностью", — добавил Лавров.
Ранее Лавров назвал мифом заявления о российской угрозе.