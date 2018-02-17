Ещё
Лавров призвал ЕС не плыть против течения истории
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров призвал ЕС не плыть против течения истории 

Газета.Ru 17 февраля 2018
Фото: Maxim Shemetov/Reuters
Глава МИД России Сергей Лавров призывал Европейский союз "не плыть против течения истории" и начать сотрудничество по обновлению системы международных отношений, передает РИА "Новости".
"Пора перестать пытаться плыть против течения истории и начать всем вместе работать над обновлением системы международных отношений на справедливых началах с опорой на центральную координирующую роль ООН", — сказал Лавров.
По его словам, для России важно иметь соседом предсказуемый ЕС.
"В интересах России — иметь своим соседом крепкий, предсказуемый Европейский союз, способный выступать ответственным участником международной жизни в полицентричном мире, который на наших глазах становится реальностью", — добавил Лавров.
Ранее Лавров назвал мифом заявления о российской угрозе.
Газета.Ru: последние новости
В ООН сорвали выступлении России о нарушении Украиной прав крымчан Поклонская призвала ЦИК снять Собчак с выборов Поклонская поделилась мнением о возвращении Крыма в состав Украины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму211
Мясорубка в Гудаури34
Умер Александр Павловский3
В ООН сорвали выступление России214
Третья мировая война наступила для Климкина108
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение