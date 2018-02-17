Лавров призвал ЕС не плыть против течения истории 

"В интересах России — иметь своим соседом крепкий, предсказуемый Европейский союз, способный выступать ответственным участником международной жизни в полицентричном мире, который на наших глазах становится реальностью", — добавил Лавров.

По его словам, для России важно иметь соседом предсказуемый ЕС.