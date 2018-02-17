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Захарова объяснила фото Тимошенко с послом РФ
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Захарова объяснила фото улыбающейся Тимошенко с послом России в Германии 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала в Facebook фотографии, на которых изображены депутат Верховной Рады Украины Юлия Тимошенко и посол России в Германии Сергей Нечаев в кулуарах мюнхенской конференции. Она обратилась к украинским гражданам, предупредив их о лжи, с которой им приходится сталкиваться "каждый день".
Захарова опровергла заявление пресс-службы партии "Батькивщина", в котором сообщалось, что Тимошенко и Григорий Немыря, также попавший на фото, якобы "никогда не были знакомы" с послом, а совместные снимки являются "провокацией Кремля".
Также официальный представитель МИД предоставила ссылку на видео, где Юлия Тимошенко и Григорий Немыря, улыбаясь, беседуют с Сергеем Нечаевым. Затем к украинским политикам подошел журналист с вопросом "вы с кем-то общаетесь здесь?", на который Тимошенко задала встречный вопрос "а кто вы?". Узнав, что журналист из России, депутат предпочла не давать комментарии.
"Все мило улыбались, шутили, кокетничали, а когда увидели журналистов, начали отворачиваться от объективов. Но было поздно", — написала Захарова в своем посте.
Кроме того, дипломат призвала граждан Украины "просыпаться", противиться лжи и любить и уважать себя и свою страну.
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