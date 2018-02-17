«Почему они вам врут по такой мелочи? Потому что они врут вам всё время: они врут, что Россия — агрессор, потому что никакого другого объяснения тому, что они разбазарили Украину, нет. Ребята-украинцы, пора просыпаться — вас дурят каждый Божий день», — написала Захарова.

То, что представители «Батькивщины» якобы не знали, с кем говорят, тоже враньё, отметила дипломат в Facebook. Так, Сергей Нечаев «по-русски и громко» поздоровался и поинтересовался, удобно ли им общаться с ним, когда вокруг столько журналистов.