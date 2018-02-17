Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление украинской партии «Батькивщина» о том, что опубликованное ею фото лидера фракции Юлии Тимошенко с послом России в Германии Сергеем Нечаевым является «кремлёвской провокацией». По словам Захаровой, Тимошенко и Нечаев действительно общались, их фотографировали и снимали на видео журналисты и делегаты Мюнхенской конференции.
То, что представители «Батькивщины» якобы не знали, с кем говорят, тоже враньё, отметила дипломат в Facebook. Так, Сергей Нечаев «по-русски и громко» поздоровался и поинтересовался, удобно ли им общаться с ним, когда вокруг столько журналистов.
«Почему они вам врут по такой мелочи? Потому что они врут вам всё время: они врут, что Россия — агрессор, потому что никакого другого объяснения тому, что они разбазарили Украину, нет. Ребята-украинцы, пора просыпаться — вас дурят каждый Божий день», — написала Захарова.
Она подчеркнула, что про Россию рассказывают «небылицы» для того, чтобы граждане Украины продолжали жить во вранье «политэлиты».
«Не надо любить нас — любите себя и свою страну, не позволяйте себя обманывать и дальше», — добавила представитель ведомства.
Накануне Захарова рассказала, что Сергей Нечаев побеседовал с Юлией Тимошенко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.