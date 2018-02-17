Ещё
«Мужеский ум — либо есть, либо нет». Захарова высмеяла Порошенко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова: Порошенко показал флаг ЕС безлюдному залу в Мюнхене 

RT на русском 2 часа назад
Президент Украины Пётр Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности продемонстрировал безлюдному залу флаг Евросоюза, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В Мюнхене Порошенко безлюдному залу показал флаг ЕС. Он вообще никуда с пустыми руками не ездит. То с паспортами, то с куском автобуса — как коммивояжёр», — написала она в Facebook.
К своему посту дипломат прикрепила несколько фотографий с выступлений украинского лидера на различных международных форумах. Так, на одной из них Порошенко держит в руках российские паспорта, на другой — кусок металла жёлтого цвета.
«Мне это напомнило строчки из песни лотошницы из фильма «Гардемарины»: «С модным товаром брожу налегке/ Женское счастье — ты в модном лотке/ Ленты, иголки, булавки, тесьма/ Всё, чтоб свести кавалера с ума/ Умным родиться — не хитрый секрет/ Мужеский ум — либо есть, либо нет», — отметила Захарова.
>> "Не должен развеваться": Порошенко против флага РФ
Ранее Пётр Порошенко выступил на Мюнхенской конференции.
RT на русском: последние новости
В Совфеде ответили на призыв Порошенко запретить российский флаг во всём мире Порошенко: флаг России не должен нигде развеваться Захарова о заявлениях Киева из-за фото Тимошенко и посла России: ребята, пора просыпаться
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бузова бьется в истерике»: Соловьев предупредил ведущую39
В «Доме-2» разразился громкий скандал61
РФ поднимет загубленную Украиной инфраструктуру Крыма109
ОАЭ потребовали денег за возвращение тела россиянки23
«На костях пиаритесь»: скандал на съезде КПРФ245
Видео
00:57
«Бузова бьется в истерике»: Соловьев предупредил ведущую
Шоу-бизнес
03:32
Бузова «превзошла» себя
Шоу-бизнес
01:45
«Пиндосы»: Чичерина нашла виновных в ссоре c украинцами
Шоу-бизнес
00:24
СК назвал новую причину трагедии в детском саду
Происшествия
01:01
Работу «летающего радара» показали изнутри
Армия Оружие
01:41
Хохочущая 93-летняя бабушка взорвала Сеть
Интернет Общество
00:52
Российских тюленей готовят для борьбы с диверсантами
Войска Армия
03:26
«На костях пиаритесь»: скандал на съезде КПРФ
Политика
01:04
«Мужеский ум — либо есть, либо нет». Захарова высмеяла Порошенко
Политика
02:50
«Стыдно это все слушать»: в РФ ответили на слова Порошенко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение