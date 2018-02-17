Захарова: Порошенко показал флаг ЕС безлюдному залу в Мюнхене

«В Мюнхене Порошенко безлюдному залу показал флаг ЕС. Он вообще никуда с пустыми руками не ездит. То с паспортами, то с куском автобуса — как коммивояжёр», — написала она в Facebook.

К своему посту дипломат прикрепила несколько фотографий с выступлений украинского лидера на различных международных форумах. Так, на одной из них Порошенко держит в руках российские паспорта, на другой — кусок металла жёлтого цвета.

«Мне это напомнило строчки из песни лотошницы из фильма «Гардемарины»: «С модным товаром брожу налегке/ Женское счастье — ты в модном лотке/ Ленты, иголки, булавки, тесьма/ Всё, чтоб свести кавалера с ума/ Умным родиться — не хитрый секрет/ Мужеский ум — либо есть, либо нет», — отметила Захарова.

Ранее Пётр Порошенко выступил на Мюнхенской конференции.