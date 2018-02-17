Президент Украины Пётр Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности продемонстрировал безлюдному залу флаг Евросоюза, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В Мюнхене Порошенко безлюдному залу показал флаг ЕС. Он вообще никуда с пустыми руками не ездит. То с паспортами, то с куском автобуса — как коммивояжёр», — написала она в Facebook.
К своему посту дипломат прикрепила несколько фотографий с выступлений украинского лидера на различных международных форумах. Так, на одной из них Порошенко держит в руках российские паспорта, на другой — кусок металла жёлтого цвета.
«Мне это напомнило строчки из песни лотошницы из фильма «Гардемарины»: «С модным товаром брожу налегке/ Женское счастье — ты в модном лотке/ Ленты, иголки, булавки, тесьма/ Всё, чтоб свести кавалера с ума/ Умным родиться — не хитрый секрет/ Мужеский ум — либо есть, либо нет», — отметила Захарова.
Ранее Пётр Порошенко выступил на Мюнхенской конференции.