«На костях пиаритесь»: скандал на съезде КПРФ

В Москве на всероссийском съезде дольщиков, который в субботу проходит под эгидой КПРФ , произошел скандал. Часть делегатов покинула зал здания Дома кино, где проходит мероприятие, на котором выступал кандидат в президенты РФ Павел Грудинин

«Мы сюда приехали с конкретными предложениями с конкретными обращениями. А сейчас здесь происходит просто предвыборная агитация», — заявила с места одна из участниц съезда.

Вступавший тем временем перешел к теме погибших дольщиков, которые не дождались получения своей квариры.

«О чем вы сейчас говорите? Это цинизм. Вы сейчас буквально на костях пытаетесь (пиариться. — Прим. Рамблера). Совести у вас нет», — продолжала кричать с места женщина.

После этого была объявлена минута молчания и все встали.

Участницы мероприятия выразили недовольство, что вместо заявленной повестки и встреч с чиновниками «по факту происходит совсем другое».

В итоге со сцены недовольных назвали провокаторами и вывели из зала.