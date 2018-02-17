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«На костях пиаритесь»: скандал на съезде КПРФ
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«На костях пиаритесь»: скандал на съезде КПРФ 

Рамблер 2 часа назад
В Москве на всероссийском съезде дольщиков, который в субботу проходит под эгидой КПРФ, произошел скандал. Часть делегатов покинула зал здания Дома кино, где проходит мероприятие, на котором выступал кандидат в президенты РФ Павел Грудинин.
«Мы сюда приехали с конкретными предложениями с конкретными обращениями. А сейчас здесь происходит просто предвыборная агитация», — заявила с места одна из участниц съезда.
Вступавший тем временем перешел к теме погибших дольщиков, которые не дождались получения своей квариры.
«О чем вы сейчас говорите? Это цинизм. Вы сейчас буквально на костях пытаетесь (пиариться. — Прим. Рамблера). Совести у вас нет», — продолжала кричать с места женщина.
После этого была объявлена минута молчания и все встали.
Участницы мероприятия выразили недовольство, что вместо заявленной повестки и встреч с чиновниками «по факту происходит совсем другое».
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В итоге со сцены недовольных назвали провокаторами и вывели из зала.
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