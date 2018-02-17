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В РФ прошел киберчемпионат на тему выборов
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В РФ прошел киберчемпионат на тему выборов 

Рамблер 17 февраля 2018
В России прошел первый киберчемпионат в формате командной тактической игры на предвыборную тематику. Каждый из семи ее персонажей соответствовал одному из кандидатов в президенты.
Рамблер
Лучшие киберспортсмены России выступили, надев аватары фаворитов выборной гонки: Эльфийский Король Влаадин, Двуликий Грудург, Страж скверных слов, Кентавриха Чак-Чак, Друид явлинских лесов, Винодел Дюрсо.
Персонажи были довольны узнаваемы — напоминали Ксению Собчак, Владимира Жириновского, Павла Грудинина, Григория Явлинского и других.
Рамблер
На чемпионате встретились шесть команд — Main Pain, Apollo, Furious bears, Destructive Live, Hunkys from zavod и Sanctuar.
Соревнования транслировались во «ВКонтакте» и на Twitch, сайте потокового видео, где идут прямые трансляции прохождения пользователями видеоигр.
Рамблер
Комментатором турнира стал известный многим фанатам Dota 2 Андрей Navigate Рябинин, имеющий опыт комментирования более 400 матчей в Dota 2 на профессиональном уровне. Он работал на таких турнирах, как ProDotaCup, Galaxy Battles I, WCA, Captains Draft 3.0, Overpower Cup, Well Play Invintational.
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