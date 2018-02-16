Онищенко сравнил Собчак с обезьяной из басни

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке отреагировал на иск Ксении Собчак в Верховный суд РФ об отмене регистрации Владимира Путина на выборах президента.
Сегодня Верховный суд России отказал телеведущей Ксении Собчак в удовлетворении иске об отмене регистрации Владимира Путина на в качестве кандидата на пост президента страны.
«В удовлетворении заявления отказать», — приводит РБК слова сотрудника пресс-службы суда.
По мнению Собчак, действующий глава государства Владимир Путин якобы не в праве выдвигаться на новый срок, поскольку уже неоднократно был президентом. Также в своем исковом заявлении телеведущая пожаловалась на показ по «Первому каналу» фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». Трансляция фильма в период предвыборной кампании, считает Собчак, противоречит избирательному законодательству.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко высказал мнение, что за действиями Ксении Собчак стоят «её западные кураторы».
«Эту персону весьма тонко ведут, вспомните ее поездку за океан, — приводит слова Онищенко ФАН. — И я вижу, в общем-то довольно технически грамотную интерпретацию ее «недовольства». Хотя, если посмотреть на ее доходы, которые недавно были озвучены ЦИК, то самая бурная фантазия не может оправдать такой объем поступления финансовых ресурсов за ту деятельность, которую она осуществляет как тележурналист».
"Поэтому на все претензии госпожи Собчак я бы ответил словами из знакомой нам со школьных лет басни Крылова: «Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» Впрочем, совет, который дал басенный мишка критикующей всех и вся обезьяне, «лишь попусту пропал», — заключил парламентарий.
Иск от Ксении Собчак и давление на российский спортсменов со стороны МОК — всё это звенья одной цепи, предполагает Геннадий Онищенко.
«Большая часть того, что мы сегодня читаем в Интернете в связи с Олимпийскими играми, — тоже носит явно антироссийский характер, — констатировал депутат. — На многих интернет-ресурсах доминирует тональность, направленная на дискредитацию наших атлетов, я вижу заведомо скептическое отношение к россиянам, хотя наши ребята делают невозможное, находясь под негативным официальным прессингом со стороны этой пресловутой организации, которая в полной мере продолжает себя дискредитировать отношением к России — я говорю о МОК».
Напомним, что за главный политический пост страны 18 марта текущего года поборются восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).