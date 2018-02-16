Онищенко сравнил Собчак с обезьяной из басни Крылова

«В удовлетворении заявления отказать», — приводит РБК слова сотрудника пресс-службы суда. Сегодня Верховный суд России отказал телеведущей Ксении Собчак в удовлетворении иске об отмене регистрации Владимира Путина на в качестве кандидата на пост президента страны.

По мнению Собчак, действующий глава государства Владимир Путин якобы не в праве выдвигаться на новый срок, поскольку уже неоднократно был президентом. Также в своем исковом заявлении телеведущая пожаловалась на показ по «Первому каналу» фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». Трансляция фильма в период предвыборной кампании, считает Собчак, противоречит избирательному законодательству.

«Эту персону весьма тонко ведут, вспомните ее поездку за океан, — приводит слова Онищенко ФАН. — И я вижу, в общем-то довольно технически грамотную интерпретацию ее «недовольства». Хотя, если посмотреть на ее доходы, которые недавно были озвучены ЦИК, то самая бурная фантазия не может оправдать такой объем поступления финансовых ресурсов за ту деятельность, которую она осуществляет как тележурналист». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко высказал мнение, что за действиями Ксении Собчак стоят «её западные кураторы».

"Поэтому на все претензии госпожи Собчак я бы ответил словами из знакомой нам со школьных лет басни Крылова: «Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» Впрочем, совет, который дал басенный мишка критикующей всех и вся обезьяне, «лишь попусту пропал», — заключил парламентарий.