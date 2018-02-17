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Впервые проголосовавшим на выборах сделают подарки
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Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям

Памфилова рассказала о подарках голосующим на выборах впервые 

Газета.Ru 17 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Региональные избиркомы сами определят, что подарить молодым людям, которые проголосуют на выборах президента впервые. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале, передает РИА "Новости".
"У нас до 7 миллионов молодых ребят, они в этот раз впервые могут проголосовать. В каждом регионе что-нибудь скромненькое, но достойное, может быть, значок, цветочек, шарик, может быть флешка, может еще что-то. Мы дали волю фантазии наших регионов — как они хотят, скромненько отметить", — рассказала Памфилова.
Глава ЦИК также посоветовала быть аккуратнее с селфи в день выборов.
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