Суд отклонил жалобу Собчак

Действующий президент России Владимир Путин сможет принять участие в предстоящих в марте выборах. Соответствующее решение, как сообщает РИА Новости, принял Верховный суд, отклонив иск соперницы Путина Ксении Собчак.
Как стало известно ранее, журналистка подала административный иск к Центральной избирательной комиссии, в котором заявила о незаконности регистрации Путина кандидатом в президенты, так как ранее он «неоднократно» занимал эту должность.
Сегодня ВС РФ принял решение «оставить без удовлетворения» исковые требования Собчак, признав регистрацию Путина законной.
Накануне СМИ сообщили, что некий Сергей Федоров также подал в Верховный суд жалобу на регистрацию Путина кандидатом.
Между тем ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что «эта тема» уже была изучена и обсуждена — каких-либо препятствий для участия Путина в выборах найдено не было.