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Зачем Литва строит забор на границе с РФ
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Алиханов прокомментировал строительство Литвой забора на границе с Россией 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что власти региона не ищут политики в вопросе строительства Литвой забора на границе с Россией и понимают, что границу нужно защищать.
Служба по защите государственной границы Литвы ранее сообщила, что подписала договор с подрядчиком о строительстве защитного забора на границе с Россией на участке в 44,6 километра за 1,3 миллиона евро.
"Мы не ищем в этом вопросе политики, понимаем, что нужно защищать и с их стороны, и с нашей стороны границу от незаконных пересечений, и в том числе от тех, которые носят экономический характер, по сути, контрабанды. Она присутствует иногда достаточно институционализированно, носит устойчивые формы. С этим нужно бороться, если технические средства будут помогать — хорошо, мы только за", — сказал Алиханов в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
Алиханов признался, что забор не видел, а в Литве был только один раз, когда перегонял свою машину из Москвы в Калининград.
"Единственное, что я читал, что они его заканчивают", — рассказал он.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.
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