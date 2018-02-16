Зачем Литва строит забор на границе с РФ

Служба по защите государственной границы Литвы ранее сообщила, что подписала договор с подрядчиком о строительстве защитного забора на границе с Россией на участке в 44,6 километра за 1,3 миллиона евро.

"Единственное, что я читал, что они его заканчивают", — рассказал он.

Алиханов признался, что забор не видел, а в Литве был только один раз, когда перегонял свою машину из Москвы в Калининград.