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США могут ввести новые санкции против россиян
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Тиллерсон заявил, что США рассматривают возможное введение санкций против лиц в РФ 

ТАСС 5 часов назад
Фото: EPA-EFE/KHALED ELFIQI/POOL
Соединенные Штаты в настоящее время рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении россиян. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу CBS, вышедшем в эфир в воскресенье.
Ему был задан вопрос, почему администрация США не вводит санкции в отношении России, на которых настаивает Конгресс.
"Мы уже [сделали это], и мы предприняли шаги в соответствии с законом ["О противодействии противникам Америки посредством санкций", CAATSA], которые предотвратили значительные оборонные сделки России. И мы рассматриваем дополнительных лиц для возможного введения санкций", — сказал он.
Вплоть до второй половины дня 29 января ожидалось, что Вашингтон объявит о расширении санкционного списка по России. В итоге представители администрации проинформировали Конгресс США о мерах, которые она принимает с целью отговорить третьи страны от работы с российским оборонно-промышленным комплексом. Госдепартамент тогда подчеркнул, что сам закон CAATSA "служит средством сдерживания" и что, "если закон работает, введение санкций в отношении конкретных организаций или отдельных лиц может не потребоваться".
В Госдепартаменте неоднократно заявляли, что 29 января было не крайней датой для введений рестрикций в отношении Москвы, а лишь отправной точкой, после которой ведомство имеет право это делать. Возможные ограничительные меры в отношении российских физических лиц и организаций, связанных с так называемым "кремлевским списком", находятся в компетенции министерства финансов.
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