Ещё
В ЦИК рассказали о расходах фонда Грудинина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям

В ЦИК рассказали о расходах избирательного фонда Грудинина 

РИА Новости 15 февраля 2018
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Кандидат на пост президента России от КПРФ Павел Грудинин потратил около 111 миллионов рублей на свою избирательную кампанию, большая часть средств ушла на агитационные материалы, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК России.
Согласно информации Центризбиркома на 13 февраля, которая была опубликована на сайте в четверг, избирательный фонд Грудинина составляет порядка 121 миллиона рублей, из которых 111 миллионов уже потрачены кандидатом.
Большую часть средств, по данным ЦИК, Грудинин потратил на изготовление и распространение печатных и других агитационных материалов. Также претендент на высший государственный пост направлял средства на проведение публичных предвыборных мероприятий, агитацию через редакции и оплату других работ или услуг, следует из данных Центризбиркома.
При этом самое крупное пожертвование в избирательный фонд кандидата от КПРФ сделал сельскохозяйственный производственный кооператив "Усольский свинокомплекс". Сумма пожертвования данного юрлица составила 10 миллионов рублей.
РИА Новости: последние новости
Мнение: британские политики отравлены ядом "Дурачок". Это, увы, неизлечимо Лавров подтвердил высылку британских дипломатов из России Британия не сообщала России о смерти Глушкова, заявил Лавров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле251
Поклонская «подложила свинью» Собчак318
Пока вы спали: «Нежданчик» от России283
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1287
Трамп разводится10
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение