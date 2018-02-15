В ЦИК рассказали о расходах фонда Грудинина

В ЦИК рассказали о расходах избирательного фонда Грудинина

Кандидат на пост президента России от КПРФ Павел Грудинин потратил около 111 миллионов рублей на свою избирательную кампанию, большая часть средств ушла на агитационные материалы, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК России.

Согласно информации Центризбиркома на 13 февраля, которая была опубликована на сайте в четверг, избирательный фонд Грудинина составляет порядка 121 миллиона рублей, из которых 111 миллионов уже потрачены кандидатом.

Большую часть средств, по данным ЦИК, Грудинин потратил на изготовление и распространение печатных и других агитационных материалов. Также претендент на высший государственный пост направлял средства на проведение публичных предвыборных мероприятий, агитацию через редакции и оплату других работ или услуг, следует из данных Центризбиркома

При этом самое крупное пожертвование в избирательный фонд кандидата от КПРФ сделал сельскохозяйственный производственный кооператив "Усольский свинокомплекс". Сумма пожертвования данного юрлица составила 10 миллионов рублей.