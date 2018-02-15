Собчак предложит Кудрину кресло министра экономики

По словам Собчак, Россия может добиться возвращения статуса великой державы только через укрепление своих экономических позиций.

"С одной стороны, он близок к власти, был у власти и понимает эти процессы, с другой стороны, очень многие вещи, которые он предлагает, являются плавным переходом к новой экономической модели. Он прекрасно осознает, что у нас социальное государство, главной "болячкой" которого является бедность — мы не можем бросить этих людей, перейти к шоковой терапии и рыночной экономике", — отметила Собчак.

Кандидат в президенты подчеркнула, что она постоянно следит за деятельностью Кудрина, советуется с ним и поддерживает его позицию во многих вопросах.