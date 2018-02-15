Встал грудью: как Зюганов защитил Грудинина

Зюганов обвинил СМИ, в том что они «угробили» кампанию Грудинина

КПРФ собрала пресс-конференцию, посвященную 25-летию партии, однако Геннадию Зюганову вновь пришлось отбиваться от неудобных вопросов журналистов о кандидате Павле Грудинине. Корреспондент «Газеты.Ru» наблюдал за пикировкой лидера коммунистов с репортерами, которых, кажется, интересовали лишь счета Грудинина, а сам Зюганов заявил о провале в организации избирательной кампании.

Пресс-конференция КПРФ 15 февраля должна была быть посвящена 25-летию со дня восстановления Коммунистической партии. КПРФ, считающая себя правопреемницей КПСС , была образована на съезде 13-14 февраля 1993 года — почти полтора года спустя после того, как президент на тот момент еще РСФСР Борис Ельцин своим указом запретил деятельность КПСС в 1991 году.

Мероприятие началось с видеоролика — бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов обещал, что он всем понравится, — на экране замелькали фотографии с различных партийных событий, где дети и взрослые позировали в красных формах и изображениями серпа и молота.

Зюганов и другие присутствовавшие коммунисты, конечно, вскользь упоминали выборы, но, скорее, рассуждали о торжестве левых идей в мире: вспомнили и о популярности в США политика Берни Сандерса , и о требованиях социальной справедливости, которой, как отметили выступающие, «в России и не пахнет». Когда речь заходила о кандидате от КПРФ Павле Грудинине на пост президента на предстоящих выборах, говорили в контексте его опыта, как руководителя «Совхоза имени Ленина».

Заявленная тематика пресс-конференции конфликта не предвещала, однако уже скоро после начала обстановка накалилась.

Первый же вопрос от журналистов прозвучал о Грудинине и был довольно нейтрален. Зюганова спросили, почему тот не присутствует на пресс-конференции и чем он сейчас занят. Лидер КПРФ, почуяв, куда повернется дискуссия, не посчитал нужным сдерживаться. Упомянув про встречи их кандидата с населением, он пошел в атаку на СМИ за негативные материалы о Грудинине.

«Угробили всю выборную кампанию в одной разборке. Некоторым счета не понравились, они давно закрыты все счета», — вынес свой вердикт главный коммунист страны. В его речи звучали слова: «ложь», «мерзость», «грязь». Он отдельно упомянул «Первый канал», заявив, что тот не должен давать оценки кандидатов до конца кампании.

Периодически Грудинина обвиняют в том, что он не полностью закрыл свои счета за границей. Впрочем, глава ЦИК Элла Памфилова в начале февраля заявила, что никаких оснований для снятия кого-либо из кандидатов в президенты у комиссии нет.

Зюганов продолжал распаляться и предложил обратить внимание на счета кандидата на выборы от ЛДПР Владимира Жириновского или «мадам из „Дома-2“»: «Никогда не думал, что в „Доме-2“ такие доходы».

«Как вы относитесь к тому, что кандидат от вашей партии постоянно врет? Ведь речь идет о счетах, о которых он не сообщил, о доме в Испании…», — поинтересовался представитель одного из СМИ. «Знали ли вы о том, что у Грудинина были счета в Швейцарии, когда его выдвигали?», — поинтересовался другой. А дальше от журналистов последовали именно вопросы о Грудинине и его счетах с явно определенной оценкой.

Еще один журналист и вовсе спросил, почему в качестве кандидата в президенты не выбрали другого видного коммуниста, депутата Госдумы Валерия Рашкина . Прозвучал и вопрос о «всеядности» кандидата на основе его заявления, что его поддерживают представители разных воззрений.

В какой-то момент зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин заявил, что журналисты «продажны» и потребовал у модератора выбирать не только тех, кто знает один и тот же вопрос. А пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко отметил, что тема пресс-конференции совсем другая.

Зюганов же поведал, что все вышеозначенные счета закрыты и нормы законодательства соблюдены, а потом и вовсе отказался отвечать на подобные вопросы.

«Мы предлагаем национализировать то, что определяет систему ценообразования, устойчивость экономики и безопасность государства», — ответил Зюганов, признав, правда, что КПСС сгубило полное огосударствление и нежелание проводить реформы. Один журналист поменял вопрос и вместо этого поинтересовался — если КПРФ выступает за национализацию, как быть с «совхозом» Грудинина, директором которого он является.

Анатолий Чубайс. Рассуждая о кампании, лидер коммунистов обмолвился, что действующий президент России Владимир Путин , видимо, не видит происходящее. Он также прямо не называл тех, кто, по его мнению, стоит за инцидентами, на которые жалуются коммунисты. Хотя при этом он вспомнил про «Кремлевский доклад», и отметил, что туда не попали ни сам Путин, ни глава ЦСР Алексей Кудрин , ни директор «Роснано»

Напомним, что возмущаться насчет нападок на Грудинина в СМИ Зюганов начал еще в начале января.

«Говорят: пришлют», — ответил Геннадий Зюганов на вопрос о том, получал ли он ответ на то послание. Так, лидер КПРФ отправил письмо Путину с просьбой остановить происходящее. Однако позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Путин не может вмешиваться в редакционную политику СМИ, а с официальными жалобами следует обращаться в ЦИК.

Два источники «Газеты.Ru», близких к Кремлю, считают, что выдвижение Грудинина было несколько неожиданным для Кремля, так как более вероятным сценарием считалось участие в гонке самого Зюганова.