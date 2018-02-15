В ГД отреагировали на заморозку добычи газа в Крыму

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В Госдуме прокомментировали возможную приостановку добычи газа на шельфе Крыма 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы от Республики Крым, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление министра энергетики России Александра Новака о том, что российские власти пока не приняли окончательного решения об остановке добычи газа на шельфе Крыма из-за судебного спора с Украиной.
>> Добычу газа в Крыму заморозят из-за Украины
«Блэкаут 2015-2016 годов показал, что в случае чрезвычайной ситуации полуострову помощь с материка, что называется, «летит с мигалками». В настоящий момент я уверен, что какое бы не было принято решение по шельфу, крымчане без газа не останутся. Ни одна семья от холода не пострадает, в Крым в любом случае будет поступать газ с материковой России», — сказал депутат.
Он подчеркнул, что газификация «полуострова сегодня не зависит от одного источника».
«Крым — один из самых тёплых регионов России и на обогрев домов уходит гораздо меньше газа, чем в северных областях страны», — полагает Бальбек.
Ранее Новак отметил, что власти России пока не приняли решение об остановке добычи газа на шельфе республики.
15 февраля в СМИ появились данные о возможной приостановке добычи нефти в связи с иском Украины к России.
RT на русском: последние новости
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