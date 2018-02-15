В ГД отреагировали на заморозку добычи газа в Крыму

В Госдуме прокомментировали возможную приостановку добычи газа на шельфе Крыма

Депутат Госдумы от Республики Крым, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление министра энергетики России Александра Новака о том, что российские власти пока не приняли окончательного решения об остановке добычи газа на шельфе Крыма из-за судебного спора с Украиной.

«Блэкаут 2015-2016 годов показал, что в случае чрезвычайной ситуации полуострову помощь с материка, что называется, «летит с мигалками». В настоящий момент я уверен, что какое бы не было принято решение по шельфу, крымчане без газа не останутся. Ни одна семья от холода не пострадает, в Крым в любом случае будет поступать газ с материковой России», — сказал депутат.

«Крым — один из самых тёплых регионов России и на обогрев домов уходит гораздо меньше газа, чем в северных областях страны», — полагает Бальбек. Он подчеркнул, что газификация «полуострова сегодня не зависит от одного источника».

Ранее Новак отметил, что власти России пока не приняли решение об остановке добычи газа на шельфе республики.

15 февраля в СМИ появились данные о возможной приостановке добычи нефти в связи с иском Украины к России.