МИД пригрозил США контрмерами

Москва готова предпринять контрмеры в ответ на санкции США и уже нашла способ минимизировать ущерб от них, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы уже давно привыкли, и нашли формы, как минимизировать ущерб и парировать подобного рода наскоки. Если вслед за очередными угрозами последуют реальные действия, мы будем, сохраняя спокойствие и выдержку, действовать в прежнем ключе, то есть обеспечивать альтернативные формы и пути решения стоящих перед нашими экономическими операторами задач, двигаться направлении дальнейшего уменьшения зависимости от американских систем, действующих в сфере банковско-финансовых операций, которые наиболее активно и массировано используются в антироссийских целях", — сказал Рябков.
"При необходимости, будут предприняты другие контрмеры", — сказал он.