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МИД пригрозил США контрмерами
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Рябков рассказал о возможном ответе на усиление американский санкций 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Москва готова предпринять контрмеры в ответ на санкции США и уже нашла способ минимизировать ущерб от них, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы уже давно привыкли, и нашли формы, как минимизировать ущерб и парировать подобного рода наскоки. Если вслед за очередными угрозами последуют реальные действия, мы будем, сохраняя спокойствие и выдержку, действовать в прежнем ключе, то есть обеспечивать альтернативные формы и пути решения стоящих перед нашими экономическими операторами задач, двигаться направлении дальнейшего уменьшения зависимости от американских систем, действующих в сфере банковско-финансовых операций, которые наиболее активно и массировано используются в антироссийских целях", — сказал Рябков.
"При необходимости, будут предприняты другие контрмеры", — сказал он.
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В отношениях России и США нет никаких точек невозврата, заявил Медведев Путин призвал прокуратуру обеспечить права россиян на свободные выборы Йенс и ноу, или Голова генсека Столтенберга
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