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ВС получил вторую жалобу на регистрацию Путина
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ВС получил вторую жалобу на регистрацию Путина 

Рамблер 7 часов назад
Фото: РИА Новости
В Верховный суд (ВС) России поступила вторая жалоба на регистрацию действующего главы государства Владимира Путина кандидатом на президентских выборах 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс».
Жалоба была подана14 февраля административным истцом Федоровым Сергеем Глебовичем. Когда его обращение будет рассмотрено, пока неизвестно.
Накануне, 14 февраля, стало известно, что кандидат в президенты России Ксения Собчак («Гражданская инициатива») обратилась в ВС с жалобой на регистрацию Владимира Путина кандидатом на выборах. Собчак попросила отменить решение Центризбиркома о регистрации российского лидера, занимавшего пост президента два срока подряд.
Зампред ЦИК Николай Булаев заявил «Интерфаксу», что эта тема уже была изучена, и препятствия для участия Путина в выборах однозначно нет.
Центризбирком 6 февраля зарегистрировал Путина кандидатом в президенты. Действующий глава государства решил баллотироваться в качестве самовыдвиженца.
Выборы президента России пройдут 18 марта.
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