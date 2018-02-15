Путин потребовал от ГП обеспечения честных выборов

Президент России Владимир Путин в четверг выступил на заседании коллегии Генеральной прокуратуры. Он потребовал от надзорного ведомства обеспечить конституционное право граждан на свободное волеизъявление. Честные выборы — это «основа легитимности власти, залог доверия граждан», заявил президент.
В числе других задач Генпрокуратуры Путин назвал защиту трудовых и социальных прав граждан, усиление надзора за защитой прав несовершеннолетних и противодействие коррупции. Последняя проблема по-прежнему актуальна, и в этой области правоохранительные органы получат всю необходимую политическую поддержку, заверил президент.
Путин также подчеркнул необходимость защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.
«Вы не можете не видеть, не замечать на местах — это проблема сегодня есть, и ее надо решать», — сказал президент.