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Генсек НАТО выдвинул серьезное обвинение России
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Генсек НАТО выдвинул серьезное обвинение России 

Рамблер 15 февраля 2018
Фото: Reuters
Россия провоцирует ядерную гонку, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Bild.
По мнению главы Североатлантического Альянса, Россия модернизирует ядерный арсенал и проводит "ядерные учения", что и способно стать началом новой гонки ядерных вооружений в Европе.
Кроме того, Столтенберг уверен, что США «доказали» нарушение Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также ее намерение разработать и испытать новую ракету средней дальности.
«Все партнеры по НАТО встревожены», — сообщил он.
Руководитель Организации Североатлантического договора призвал Россию следовать договору РСМД и сделать «прозрачными» свои оборонные проекты и военные учения.
Две недели назад Россия и США отчитались об успешном выполнении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Между тем Россия обвинила США в его нарушении, так как посчитала, что Соединенные Штаты не «реально» сократили соответствующие вооружения, а лишь «переоборудовали» некоторые части пусковых установок морских ракет Trident II и тяжелых бомбардировщиков В-52Н, сохранив при этом возможность «вернуться». В свою очередь в посольстве США сообщали, что проведенные их страной «процедуры» не противоречат договору.
 Ещё 62 источника 
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