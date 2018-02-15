Генсек НАТО выдвинул серьезное обвинение России

По мнению главы Североатлантического Альянса, Россия модернизирует ядерный арсенал и проводит "ядерные учения", что и способно стать началом новой гонки ядерных вооружений в Европе.

«Все партнеры по НАТО встревожены», — сообщил он. Кроме того, Столтенберг уверен, что США «доказали» нарушение Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также ее намерение разработать и испытать новую ракету средней дальности.

Руководитель Организации Североатлантического договора призвал Россию следовать договору РСМД и сделать «прозрачными» свои оборонные проекты и военные учения.

Две недели назад Россия и США отчитались об успешном выполнении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Между тем Россия обвинила США в его нарушении, так как посчитала, что Соединенные Штаты не «реально» сократили соответствующие вооружения, а лишь «переоборудовали» некоторые части пусковых установок морских ракет Trident II и тяжелых бомбардировщиков В-52Н, сохранив при этом возможность «вернуться». В свою очередь в посольстве США сообщали, что проведенные их страной «процедуры» не противоречат договору.