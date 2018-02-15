Незаконную агитацию за Грудинина обнаружили в Петербурге

Выборы2018: в Петербурге вновь обнаружили незаконную агитацию за Грудинина

Спустя месяц «Правда» с агитационными материалами была обнаружена корреспондентом «Народных новостей» уже около дома 9 по Лисичанской улице в Петербурге. Уже даже заголовки статей показывают, что материал именно агитационный: «Павел Грудинин — президент, которого ждут», «Почему Павел Грудинин заслуживает поддержки каждого гражданина России» и так далее.

По мнению политолога Андрея Колядина, агитация подобного рода серьезно нарушает установленные ЦИК правила. По его словам, в нарушении может быть виновата и местная ячейка «грудининского штаба».

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Колядин подчеркнул, что ему известны случаи снятия кандидатов с выборов из-за неумеренной «творческой активности» своих подчиненных.

Политолог отметил, что обо всех нарушениях правил предвыборной агитации необходимо уведомлять ЦИК, который уже будет принимать решение о наказании.

Ранее эксперты внимательно рассмотрели предвыборную программу Грудинина и обнаружили, что в ней полностью отсутствует хоть какое-то рациональное зерно. По сути эта программа ничего не предлагает.

Кроме того, Грудинин и его штаб списывали свою программу с пунктов НСДАП, которые были составлены соратниками Гитлера еще в двадцатые годы прошлого века.