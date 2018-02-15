Саакашвили обвинил Путина и Порошенко в сговоре против него

По словам Саакашвили, лидеры двух государств обсуждали «его вопрос» во время телефонного разговора. «Это сотрудничество против меня», — заявил он и добавил, что его высылка из Украины — «международная операция по нейтрализации главного врага олигархата на постсоветском пространстве».

Политик в ходе своего комментария отметил, что Путин и Порошенко говорили по телефону в декабре, хотя они беседовали ночью 12 февраля, и речь шла не о Саакашвили, а об обмене пленными в Донбассе.