Ковалёв со скандалом покинул Собчак

Сергей Ковалев отказался быть доверенным лицом Ксении Собчак

В поясняющем это решение письме, в частности, содержится упрек в адрес Собчак за некорректное освещение ее встречи с правозащитником.

Сергей Ковалев заявил, что, вероятнее всего, поддержит на выборах Явлинского, «хотя без всякой надежды на успех».

Сергей Ковалев, будучи членом Верховного Совета РСФСР, проголосовал за ратификацию беловежского соглашения о прекращении существования СССР.

В 1993—2003 годы — депутат Государственной Думы (в 1993 и 1995 годах избирался соответственно в Варшавском и Чертановском одномандатных округах Москвы, в 1999 году — по федеральному списку избирательного блока «Союз правых сил»).

В январе 1994 года выдвигался на должность председателя Государственной Думы.

В 1993—1996 годы — председатель Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации.

10 августа 2008 года осудил позицию российского руководства в грузино-южноосетинском конфликте.

В марте 2010 года подписал обращение российской оппозиции «Путин должен уйти».