Ковалёв со скандалом покинул Собчак

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Сергей Ковалев отказался быть доверенным лицом Ксении Собчак 

Национальная Служба Новостей 12 часов назад
Фото: РИА Новости
87-летний член политкомитета партии «Яблоко» Сергей Ковалев отказался быть доверенным лицом кандидата в президенты в РФ от партии «Гражданская инициатива» Ксении Собчак, передает ТАСС.
В поясняющем это решение письме, в частности, содержится упрек в адрес Собчак за некорректное освещение ее встречи с правозащитником.
Сергей Ковалев заявил, что, вероятнее всего, поддержит на выборах Явлинского, «хотя без всякой надежды на успех».
Сергей Ковалев, будучи членом Верховного Совета РСФСР, проголосовал за ратификацию беловежского соглашения о прекращении существования СССР.
В 1993—2003 годы — депутат Государственной Думы (в 1993 и 1995 годах избирался соответственно в Варшавском и Чертановском одномандатных округах Москвы, в 1999 году — по федеральному списку избирательного блока «Союз правых сил»).
В январе 1994 года выдвигался на должность председателя Государственной Думы.
В 1993—1996 годы — председатель Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации.
10 августа 2008 года осудил позицию российского руководства в грузино-южноосетинском конфликте.
В марте 2010 года подписал обращение российской оппозиции «Путин должен уйти».
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