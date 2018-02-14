РФ исполняет рекомендации в борьбе с админресурсом на выборах

Большая часть рекомендаций по противодействию административному ресурсу в ходе подготовки и проведения выборов президента, выработанных Венецианской комиссией Совета Европы, исполняются в Российской Федерации. Об этом говорится в исследовании Российского общественного института избирательного права (РОИИП), имеющемся в распоряжении ТАСС.
"Анализ имплементации рекомендаций Венецианской комиссии по противодействию административному ресурсу в национальных законодательствах различных стран показал, что более 4/5 рекомендаций Венецианской комиссии в Российской Федерации выполнены полностью или почти полностью", — говорится в документе.
Как отмечают исследователи, сравнительный анализ исполнения рекомендаций по противодействию административному ресурсу за рубежом показал, что Россия в настоящее время находится в группе таких стран, как Франция и Финляндия, заметно опережая государства с "общепризнанными демократическими традициями", такими, как Германия, Великобритания и США.
Согласно статистическим данным, которые приведены в исследовании, среди крупнейших государств — участников ОБСЕ Россия и Франция лидируют в рейтинге исполнения рекомендаций, имея в своем активе по 18 баллов по шкале исполнения. На втором месте расположилась Финляндия с 17 баллами, третье занимает Германия, имея в своем активе 16,5 баллов. У США и Великобритании по 13,5 и 12 баллов соответственно.
"В отличие от большинства государств, в России запрещено использование административного ресурса не только представителям государственных и муниципальных органов, но и лицам, занимающим руководящие должности в частных организациях, без государственного и муниципального участия, а также в средствах массовой информации", — отметили исследователи.
По их мнению, развитие законодательства с учетом новейших международных избирательных стандартов, позволило России "сформировать наиболее жесткие правовые ограничения на пути противоправного применения административного ресурса, установив конституционно-правовую, административную и уголовную ответственность за нарушение буквы закона".
Экспертная оценка
Составители исследования считают, что в России создана достаточная правовая база для противодействия противоправному применению административного ресурса на выборах, "учитывающая рекомендации международных организаций и лучшие практики зарубежных государств".
"Использовать ее в интересах защиты избирательных прав граждан — вот та ключевая задача, которая стоит сейчас не только перед непосредственными участниками избирательного процесса, судебными и правоохранительными органами, но и прежде всего перед экспертным сообществом, независимыми общественными организациями и средствами массовой информации", — говорится в заключении исследования.
В свою очередь, федеральный координатор ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) Роман Коломойцев считает, что законодатель может максимально прописывать нормы, ограничивающие применение административного ресурса на выборах, "но законы не будут работать, пока не будет соответствующего контроля со стороны общественности".
"Сегодня, проводя мониторинг выборов в регионах, мы видим повышенный интерес граждан к политическим процессам. Это дает надежду, что в нашей стране фактов применения административного давления станет меньше", — отметил Коломойцев, добавив, что задача общественников "взять этот процесс под пристальный контроль".