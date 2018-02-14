РФ исполняет рекомендации в борьбе с админресурсом на выборах

РОИИП: РФ исполняет большинство рекомендаций по противодействию админресурсу на выборах

"Анализ имплементации рекомендаций Венецианской комиссии по противодействию административному ресурсу в национальных законодательствах различных стран показал, что более 4/5 рекомендаций Венецианской комиссии в Российской Федерации выполнены полностью или почти полностью", — говорится в документе. Большая часть рекомендаций по противодействию административному ресурсу в ходе подготовки и проведения выборов президента, выработанных Венецианской комиссией Совета Европы , исполняются в Российской Федерации. Об этом говорится в исследовании Российского общественного института избирательного права (РОИИП), имеющемся в распоряжении ТАСС

Как отмечают исследователи, сравнительный анализ исполнения рекомендаций по противодействию административному ресурсу за рубежом показал, что Россия в настоящее время находится в группе таких стран, как Франция и Финляндия, заметно опережая государства с "общепризнанными демократическими традициями", такими, как Германия, Великобритания и США.

"В отличие от большинства государств, в России запрещено использование административного ресурса не только представителям государственных и муниципальных органов, но и лицам, занимающим руководящие должности в частных организациях, без государственного и муниципального участия, а также в средствах массовой информации", — отметили исследователи. Согласно статистическим данным, которые приведены в исследовании, среди крупнейших государств — участников ОБСЕ Россия и Франция лидируют в рейтинге исполнения рекомендаций, имея в своем активе по 18 баллов по шкале исполнения. На втором месте расположилась Финляндия с 17 баллами, третье занимает Германия, имея в своем активе 16,5 баллов. У США и Великобритании по 13,5 и 12 баллов соответственно.

По их мнению, развитие законодательства с учетом новейших международных избирательных стандартов, позволило России "сформировать наиболее жесткие правовые ограничения на пути противоправного применения административного ресурса, установив конституционно-правовую, административную и уголовную ответственность за нарушение буквы закона". Экспертная оценка

Составители исследования считают, что в России создана достаточная правовая база для противодействия противоправному применению административного ресурса на выборах, "учитывающая рекомендации международных организаций и лучшие практики зарубежных государств".

"Использовать ее в интересах защиты избирательных прав граждан — вот та ключевая задача, которая стоит сейчас не только перед непосредственными участниками избирательного процесса, судебными и правоохранительными органами, но и прежде всего перед экспертным сообществом, независимыми общественными организациями и средствами массовой информации", — говорится в заключении исследования.