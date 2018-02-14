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Первый канал отменил показ фильма Стоуна о Путине
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Первый канал отменил показ фильма Стоуна о Путине 

Рамблер 2 часа назад
Первый канал отложит запланированный на четверг, 15 февраля, показ финального эпизода фильма Оливера Стоуна «Путин» в связи с рекомендацией ЦИК. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как заявила пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова, руководство канала приняло к сведению замечание ЦИК и отметила, что показ фильма не противоречил действующему законодательству, разрешающему телеканалам выпускать в эфир программы с участием зарегистрированных кандидатов.
Напомним, что на показ фильма «Путин» в ЦИК пожаловались Ксения Собчак и партия «Яблоко». Глава ЦИК Элла Памфилова призвала канал отложить показ фильма и действовать «с должной степенью осмотрительности» в избирательный период.
Официально избирательный период наступает 17 февраля.
 Ещё 21 источник 
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