Ещё
В штабе Путина провели мастер-класс по выпечке блинов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям

В штабе Путина провели мастер-класс по выпечке блинов 

РИА Новости 16 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина, российский ресторатор Аркадий Новиков в пятницу провёл мастер-класс по выпеканию блинов в избирательном штабе кандидата в Москве.
Новиков признался, что никогда не готовил блины перед такой большой аудиторией, и поделился с волонтерами штаба секретами их приготовления.
В ответ волонтёры угостили ресторатора Новикова блинами, которые приготовили сами; начинки к блинам — сметану, варенье, мёд — предоставили региональные штабы.
"Мы испекли 2018 блинов", — рассказал журналистам пресс-секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов.
Масленичные гулянья проходят также и в региональных штабах Путина.
"Очень важно развивать общенациональные праздники, вспоминать традиции… Владимир Владимирович последовательно подчеркивает, что всегда очень важно развивать те ценности, которые лежат в основе и которые нас объединяют", — сказала журналистам сопредседатель избирательного штаба Елена Шмелева.
Выборы президента России пройдут 18 марта. Путин идет на них как самовыдвиженец. Его предвыборный штаб в Москве располагается в Гостином дворе.
РИА Новости: последние новости
Мнение: британские политики отравлены ядом "Дурачок". Это, увы, неизлечимо Лавров подтвердил высылку британских дипломатов из России Британия не сообщала России о смерти Глушкова, заявил Лавров
 Ещё 27 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле246
Поклонская «подложила свинью» Собчак315
Пока вы спали: «Нежданчик» от России281
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1289
Трамп разводится10
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение