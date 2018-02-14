Памфиловой надоели вопросы о счетах Грудинина

Глава ЦИК отметила, что ей надоели вопросы об иностранных счетах Грудинина

"Я не буду комментировать уже ничего по поводу Павла Грудинина, избавьте меня, пожалуйста. Мне надоели эти спекуляции: с одной, с другой стороны… Вы знаете, мне надоела эта тема страшно", — сказала Памфилова журналистам в среду. Глава ЦИК России Элла Памфилова призналась, что ей надоели вопросы об иностранных счётах кандидата от КПРФ Павла Грудинина , вновь подчеркнув, что оснований для сомнений в правильности его регистрации у Центризбиркома сейчас нет.

Она отметила, что на информационном плакате о кандидатах будет отражена только та информация о счетах кандидата, которая имеется у ЦИК.

"Там написано чётко то, что он представил, и то, что нам представила налоговая. По той информации, которой у нас нет, мы и пишем: что по таким-то счётам у нас нет информации", — разъяснила глава ЦИК. "Он нам подавал заявление о том, что все закрыл счета. Но то, что в его заявлении написано, что все счета закрыты, это не есть утверждение, что они на самом деле закрыты. Это не наша компетенция. Мы, исходя из презумпции невиновности, исходим из того, что он нам так написал", — добавила она.

Все остальное находится в компетенции налоговой службы

"Если у налоговой службы могут быть какие-то претензии, которые выходят за рамки нашей компетенции, у них всегда есть право предъявить какие-то административные или другие какие-то меры — то, что касается этого аспекта", — уточнила глава ЦИК. "У нас сейчас — ещё раз хочу сказать — нет оснований для сомнений в правильности его регистрации. Все остальное мы считаем важным донести до избирателя, и пусть они уже сами смотрят", — подчеркнула Памфилова.

На просьбу пояснить, является ли наличие иностранного счета у кандидата основанием для его снятия, глава ЦИК подтвердила, что это так.

"Есть это основание, но в данном случае у нас нет этой информации — у нас нет информации, что с этими счетами вообще. У нас нет никаких оснований для снятия его с регистрации на сейчас. То, что он нам подал, мы это пишем, все остальное — для избирателей, пусть они сами читают, смотрят, и пусть он объясняет. Если появятся какие-то основания, если нам какие-то службы что-то предъявят, тогда уже будет другой разговор", — сказала глава ЦИК.

Ранее сообщалось, что Грудинин не предоставил в ЦИК документы, подтверждающие закрытие его иностранных счетов в Австрии и Швейцарии. В КПРФ заявили, что данная информация направлена в ФНС, которая, в свою очередь, должна была известить ЦИК о закрытии кандидатом иностранных счетов. Замглавы ЦИК РФ Николай Булаев 12 февраля заявлял, что у комиссии до сих пор нет информации о закрытии счетов Грудинина.

В СМИ сообщалось, что Грудинин назвал причиной путаницы со счетами работу налоговой службы. По словам Грудинина, документы о закрытии им счетов были переданы в налоговую 1-2 февраля, но инспекции понадобилось время на обработку информации, она вносила данные в течение пяти дней.