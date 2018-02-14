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Рогозин заподозрил НАТО в «подъелдыкивании»
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Рогозин «перевел» НАТО на русский язык как «подъелдыкивать» 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер Дмитрий Рогозин дал свои варианты перевода аббревиатуры НАТО. Об этом он написал в твиттере.
Рогозин таким образом прокомментировал новость о том, что в альянсе выступили за наращивание военного присутствия США в Европе.
«НАТО на русский язык переводится как поддакивать, подсюсюкивать, угодничать, подпевать, попугайничать, потакать, петь в унисон, вторить, подъелдыкивать и т.п.», — написал вице-премьер.
Ранее Рогозин заявил, что США хотят и рыбку съесть и в кресло присесть.
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