Рогозин заподозрил НАТО в «подъелдыкивании»

Рогозин «перевел» НАТО на русский язык как «подъелдыкивать»

Вице-премьер Дмитрий Рогозин дал свои варианты перевода аббревиатуры НАТО . Об этом он написал в твиттере.

Рогозин таким образом прокомментировал новость о том, что в альянсе выступили за наращивание военного присутствия США в Европе.

«НАТО на русский язык переводится как поддакивать, подсюсюкивать, угодничать, подпевать, попугайничать, потакать, петь в унисон, вторить, подъелдыкивать и т.п.», — написал вице-премьер.

НАТО на русский язык переводится как поддакивать, подсюсюкивать, угодничать, подпевать, попугайничать, потакать, петь в унисон, вторить, подъелдыкивать и т.п. https://t.co/xWOlCKre2M— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 14 февраля 2018 г.

Ранее Рогозин заявил, что США хотят и рыбку съесть и в кресло присесть.