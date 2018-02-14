ФСБ дадут еще больше полномочий

Согласно предлагаемым изменениям в УПК следственные органы ФСБ смогут возбуждать дела в отношении спецсубъектов: прокуроров, руководителей следственных органов, следователей и адвокатов «вне зависимости от категории преступлений». Сейчас такими полномочиями наделен исключительно Следственный комитет России

Кроме того, поправки предусматривают возможность передачи следственным органам ФСБ «для производства предварительного расследования любых уголовных дел», при этом спецслужбы не должна мотивировать свое требование.