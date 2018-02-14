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ФСБ дадут еще больше полномочий
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ФСБ дадут еще больше полномочий 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Сергей Бровко / «Коммерсантъ»
Подготовлен законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, существенно расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности, пишет «Росбалт».
О существовании документа изданию стало известно из ответа прокурора Николая Винниченко на запрос председателя комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева.
Согласно предлагаемым изменениям в УПК следственные органы ФСБ смогут возбуждать дела в отношении спецсубъектов: прокуроров, руководителей следственных органов, следователей и адвокатов «вне зависимости от категории преступлений». Сейчас такими полномочиями наделен исключительно Следственный комитет России.
Кроме того, поправки предусматривают возможность передачи следственным органам ФСБ «для производства предварительного расследования любых уголовных дел», при этом спецслужбы не должна мотивировать свое требование.
ФСБ расследовала уголовное дело главы управления собственной безопасности СК Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и замглавы московского управления СКР Дениса Никандрова, обвиняемых в получении 500 тысяч евро за освобождение из-под стражи Андрея Кочуйкова (Итальянец), подручного вора в законе Захара Калашова, известного как Шакро Молодой.
В компетенцию СК входит расследование уголовных дел в отношении своих сотрудников, однако в Генпрокуратуре решили передать данное дело в ведение ФСБ для соблюдения принципа объективности.
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