ЦИК рассказал о недостоверных данных от кандидатов

Половина кандидатов в президенты указали недостоверные сведениях о доходах

"Это информационный плакат с фотографиями, которые давали кандидаты, и биографиями, на которых они настаивали, а также с той информацией, которую мы обязаны были представить о их доходах, а также информацию о расхождению по доходам", — уточнила Памфилова. Половина из зарегистрированных кандидатов в президенты России указали недостоверные сведениях в справках о доходах, эта информация будет указана в информационных плакатах на избирательных участках. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, передает "Интерфакс".

По ее словам, у четырех кандидатов нет недостоверных данных по доходам, а у четырех других такие данные были.