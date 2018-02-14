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ЦИК рассказал о недостоверных данных от кандидатов
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Половина кандидатов в президенты указали недостоверные сведениях о доходах 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Половина из зарегистрированных кандидатов в президенты России указали недостоверные сведениях в справках о доходах, эта информация будет указана в информационных плакатах на избирательных участках. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, передает "Интерфакс".
"Это информационный плакат с фотографиями, которые давали кандидаты, и биографиями, на которых они настаивали, а также с той информацией, которую мы обязаны были представить о их доходах, а также информацию о расхождению по доходам", — уточнила Памфилова.
По ее словам, у четырех кандидатов нет недостоверных данных по доходам, а у четырех других такие данные были.
Ранее ЦИК утвердил бюллетень на президентские выборы.
Первым номером в нем стал Сергей Бабурин, за ним идет Павел Грудинин (2-й номер), Владимир Жириновский (3), Владимир Путин (4), Ксения Собчак (5), Максим Сурайкин (6), Борис Титов (7) и Григорий Явлинский (8).
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