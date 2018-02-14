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«Искаженные данные»: Песков о «гибели» россиян в Сирии
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«Искаженные данные»: Песков о «гибели» россиян в Сирии 

Рамблер 39 минут назад
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «искаженными данными» сообщения СМИ о массовой гибели россиян в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.
По словам представителя Кремля, эта информация, «преднамеренно или непреднамеренно», но — ошибочная, и журналистам не стоит «руководствоваться» ею.
«Призываем серьезно подходить к описанию таких потенциально важных эпизодов», — сказал он.
Также Песков не исключил, что в Сирии могут находиться россияне, однако он не располагает информацией об их количестве.
«Они не относятся к Вооруженным силам РФ, это все, что можно констатировать», — подчеркнул он.
При этом пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что эти люди остаются гражданами России, «что бы ни было».
Ранее СМИ сообщили, что неделю назад в Сирии погибли двое россиян — активист партии «Другая Россия» Кирилл Ананьев и казак Владимир Логинов. Как рассказывали их соратники, Ананьев погиб под Хишамом в результате авиаудара американской коалиции, а Логинов умер «в неравном бою» в районе Дейр-эз-Зора. Кроме того, ранее сообщалось, что в тот же день в результате удара США могли скончаться россияне Станислав Матвеев, Игорь Косотуров и Алексей Ладыгин.
 Ещё 7 источников 
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