«Искаженные данные»: Песков о «гибели» россиян в Сирии 

По словам представителя Кремля, эта информация, «преднамеренно или непреднамеренно», но — ошибочная, и журналистам не стоит «руководствоваться» ею.

«Они не относятся к Вооруженным силам РФ, это все, что можно констатировать», — подчеркнул он.

Также Песков не исключил, что в Сирии могут находиться россияне, однако он не располагает информацией об их количестве.