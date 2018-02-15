ЦИК получит тираж бюллетеней для зарубежных участков

ЦИК России в пятницу получит тираж бюллетеней для зарубежных участков

Российский Центризбирком в пятницу получит тираж бюллетеней к выборам президента РФ для голосования на зарубежных избирательных участках, сообщила в четверг пресс-служба ЦИК.

Шестнадцатого февраля 2018 года на территории Московской печатной фабрики АО "Гознак" состоится передача тиража избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента Российской Федерации. Бюллетени предназначены для передачи в избирательные комиссии, сформированные для голосования российских избирателей, находящихся за рубежом", — говорится в сообщении.