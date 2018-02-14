В партии «Яблоко» не будут обсуждать вопрос о поддержке Собчак

В партии «Яблоко» не будут обсуждать вопрос о поддержке на выборах Ковалевым Собчак

"Партия ничего не будет [рассматривать], партия будет желать здоровья Сергею Адамовичу Ковалеву, мы желаем Сергею Адамовичу всего самого хорошего", — так кандидат в президенты от "Яблока" и глава ее политкомитета Григорий Явлинский ответил на вопрос журналистов о том, планирует ли партия обсудить решение члена политкомитета "Яблока", первого уполномоченного по правам человека в РФ Сергея Ковалева поддержать на выборах президента Собчак и стать ее доверенным лицом. "Желаю ему здоровья, очень рад, что у него такое решение, очень хорошее, такое, как ему нравится", — добавил Явлинский. Партия "Яблоко" не станет рассматривать вопрос о поддержке членом ее политкомитета, правозащитником Сергеем Ковалевым кандидата от партии "Гражданская инициатива" Ксении Собчак на выборах президента.

Во вторник сайт кандидата в президенты Ксении Собчак сообщил, что первый российский омбудсмен, член политкомитета партии "Яблоко" Сергей Ковалев согласился стать доверенным лицом кандидата в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксении Собчак. Ковалев пояснил, что ему нравится тенденция Собчак выступать от имени гражданского общества и тронула ее поездка в Чечню в ходе избирательной кампании.

Сергей Ковалев, 1930 года рождения, занимал пост уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 1994-1995 годах, активно выступал против операции федеральных сил в Чечне.