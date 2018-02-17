В США признали необходимость сотрудничества с ФСБ

Глава нацразведки США признал необходимость сотрудничества с ФСБ

Директор национальной разведки США Дэниел Коутс в письме на имя лидера демократов в Сенате Чарльза Шумера объяснил необходимость сотрудничества с российскими спецслужбами стремлением обеспечить безопасность американских граждан.

Коутс признал, что «американское разведсообщество поддерживает связь с российской разведкой в сфере борьбы с терроризмом с целью обеспечить безопасность американских граждан по всему миру», передает ТАСС со ссылкой на портал Yahoo News.

При этом он заверил лидера демократов в Сенате, что Россия по-прежнему является противником США во многих областях и этот факт в полной мере признает все американское разведсообщество.

«Мы никогда не стесняемся обсуждать разногласия во время этих встреч. И я заверяю вас, что наши российские коллеги в полной мере осведомлены о наших взглядах на их неподобающую деятельность во время [американских] выборах 2016 года», — отметил Коутс в письме Шумеру.