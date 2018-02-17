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В США признали необходимость сотрудничества с ФСБ
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Пока вы спали: «Огненный гром» против России
Пока вы спали: «Огненный гром» против России

Глава нацразведки США признал необходимость сотрудничества с ФСБ 

Деловая газета «Взгляд» 17 февраля 2018
Фото: globallookpress.com
Директор национальной разведки США Дэниел Коутс в письме на имя лидера демократов в Сенате Чарльза Шумера объяснил необходимость сотрудничества с российскими спецслужбами стремлением обеспечить безопасность американских граждан.
Коутс признал, что «американское разведсообщество поддерживает связь с российской разведкой в сфере борьбы с терроризмом с целью обеспечить безопасность американских граждан по всему миру», передает ТАСС со ссылкой на портал Yahoo News.
При этом он заверил лидера демократов в Сенате, что Россия по-прежнему является противником США во многих областях и этот факт в полной мере признает все американское разведсообщество.
«Мы никогда не стесняемся обсуждать разногласия во время этих встреч. И я заверяю вас, что наши российские коллеги в полной мере осведомлены о наших взглядах на их неподобающую деятельность во время [американских] выборах 2016 года», — отметил Коутс в письме Шумеру.
Напомним, в начале февраля в защиту проведения встреч между главами российских и американских спецслужб также выступил директор ЦРУ Майкл Помпео.
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