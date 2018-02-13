В Кремле прокомментировали показ фильма о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал телепоказ фильма Оливера Стоуна о Владимире Путине, сообщает РИА "Новости".
"Безусловно, мы не в праве каким-то образом вмешиваться в редакционную политику телевизионных каналов и не делаем этого. Что касается электоральных тем, то я бы рекомендовал вам обращаться исключительно в ЦИК", — заявил Песков.
Ранее на сайте партии "Яблоко" появилось сообщение об обращении в ЦИК с требованием прекратить показ фильма Стоуна про Путина по Первому каналу, так как это, по мнению партии, является незаконной предвыборной агитацией.
В ЦИК сказали, что пока не получали обращение "Яблока".
Выборы президента запланированы на 18 марта. Агитационный период в СМИ начинается 17 февраля.
В декабре 2017 года сообщалось, что Путин встретился с американским режиссером Оливером Стоуном в Кремле.