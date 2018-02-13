В Кремле прокомментировали показ фильма о Путине

В Кремле прокомментировали телепоказ фильма Стоуна о Путине

Ранее на сайте партии "Яблоко" появилось сообщение об обращении в ЦИК с требованием прекратить показ фильма Стоуна про Путина по Первому каналу, так как это, по мнению партии, является незаконной предвыборной агитацией.

В ЦИК сказали, что пока не получали обращение "Яблока".

Выборы президента запланированы на 18 марта. Агитационный период в СМИ начинается 17 февраля.

В декабре 2017 года сообщалось, что Путин встретился с американским режиссером Оливером Стоуном в Кремле.