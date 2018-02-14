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Собчак пожаловалась в Верховный суд на регистрацию Путина
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Собчак пожаловалась в Верховный суд на регистрацию Путина 

Рамблер 5 часов назад
Кандидат в президенты России Ксения Собчак («Гражданская инициатива») обратилась в Верховный суд РФ с жалобой на регистрацию Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой представителя Собчак Ксению Чудинову.
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По словам собеседницы газеты, Собчак рассказала о жалобе на встрече со своими сторонниками в Курске. Чудинова пообещала предоставить «все детали и обоснование» в ближайшее время.
Центризбирком 6 февраля зарегистрировал Путина кандидатом в президенты. Действующий президент решил баллотироваться в качестве самовыдвиженца. Штаб Путина собрал 1,6 миллиона подписей в его поддержку (при необходимых 300 тысячах).
Выборы президента России пройдут 18 марта.
 Ещё 56 источников 
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