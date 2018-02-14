Собчак пожаловалась в Верховный суд на регистрацию Путина

Кандидат в президенты России Ксения Собчак («Гражданская инициатива») обратилась в Верховный суд РФ с жалобой на регистрацию Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой представителя Собчак Ксению Чудинову.

По словам собеседницы газеты, Собчак рассказала о жалобе на встрече со своими сторонниками в Курске. Чудинова пообещала предоставить «все детали и обоснование» в ближайшее время.

Центризбирком 6 февраля зарегистрировал Путина кандидатом в президенты. Действующий президент решил баллотироваться в качестве самовыдвиженца. Штаб Путина собрал 1,6 миллиона подписей в его поддержку (при необходимых 300 тысячах).

Выборы президента России пройдут 18 марта.