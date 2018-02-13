Титов призвал освобождать бизнесменов под залог

Титов призвал обязать судей предлагать бизнесменам освобождение под залог

Необходимо законодательно обязать российских судей сразу предлагать бизнесменам, попавшим под уголовное преследование, возможность освобождения под залог, сообщил журналистам уполномоченный по правам предпринимателей РФ Борис Титов

"Залоговый фонд в принципе может работать. Основные принципы его сформированы, сейчас нужно еще формировать его финансово, но это следующий этап. Для того чтобы он эффективно работал, каждый судья должен знать, что сначала он обязан предложить залог, хотя бы не более двукратного размера суммы ущерба. Сейчас судьи даже не рассматривают такой возможности. Должно быть юридическое их обязательство сначала предложить залог. Сегодня мы будем добиваться изменения в законодательстве или, по крайней мере, работать с Верховным судом, чтобы он дал соответствующие разъяснения судьям", — пояснил Титов во время посещения СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Летом 2017 года Титов заявил о работе над единым общественным фондом, который будет оплачивать выход бизнесменов-фигурантов уголовных дел под залог. По его словам, мера пресечения в виде ареста, которая применяется в отношении предпринимателей, могла бы заменяться другими мерами пресечения, в том числе залогом. Титов рассказал, что залоговый фонд будет работать для тех, кто сам не может внести за себя залог. Бизнес-омбудсмен не исключил участия банков в формировании фонда.

Он добавил, что для эффективной работы фонда достаточно 100 миллионов рублей. Титов отметил, что обвиняемый должен вносить 15% от суммы залога самостоятельно.

Ранее омбудсмен также рассказывал, что предприниматели зачастую в ходе возникших в связи с уголовным преследованием проблем теряют свои деньги. По его словам, люди, которые находятся в заключении до вынесения приговора, "считают копейки", а их семьи бедствуют, потому что уголовный процесс подразумевает огромное количество затрат. Как отметил Титов летом 2017 года, российские предприниматели, подвергавшиеся уголовному преследованию, в 62% случаев полностью теряют бизнес.