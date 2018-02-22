США обсуждаю введение новых санкций против РФ

США обсуждают введение дополнительных антироссийских санкций

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность введения дополнительных ограничительных мер в отношении Российской Федерации. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленных представителей вашингтонской администрации.

По их мнению, решение о введении санкций не должно быть политизированным, поэтому обсуждения на этот счет проходят за закрытыми дверями. Как уточняется, новые санкции могут быть введены в отношении лиц, которые содержатся в так называемом кремлевском списке, опубликованном ранее. Также администрация подчеркнула, что в вопросе санкций Соединенные Штаты должны быть едины со своими союзниками из Европы.

Агентство France-Presse , ссылаясь на неназванных представителей администрации США , также сообщает о возможности введения дополнительных санкций в отношении России. "Мы много работаем по этому направлению. Мы воспринимаем это очень серьезно. Это вопрос национальной безопасности", — заявил один из представителей властей Соединенных Штатов. Госдепартамент и Белый дом пока никак не прокомментировали данную информацию.