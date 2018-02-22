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США хотят ввести новые санкции против РФ
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США обсуждают введение дополнительных антироссийских санкций 

Вести.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность введения дополнительных ограничительных мер в отношении Российской Федерации. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленных представителей вашингтонской администрации.
По их мнению, решение о введении санкций не должно быть политизированным, поэтому обсуждения на этот счет проходят за закрытыми дверями. Как уточняется, новые санкции могут быть введены в отношении лиц, которые содержатся в так называемом кремлевском списке, опубликованном ранее. Также администрация подчеркнула, что в вопросе санкций Соединенные Штаты должны быть едины со своими союзниками из Европы.
Агентство France-Presse, ссылаясь на неназванных представителей администрации США, также сообщает о возможности введения дополнительных санкций в отношении России. "Мы много работаем по этому направлению. Мы воспринимаем это очень серьезно. Это вопрос национальной безопасности", — заявил один из представителей властей Соединенных Штатов. Госдепартамент и Белый дом пока никак не прокомментировали данную информацию.
29 января министерство финансов США опубликовало открытую версию "кремлевского списка", в который были внесены все члены правительства РФ, руководство президентской администрации, руководители некоторых банков государственных корпораций, а также бизнесмены с состоянием, которое (по данным источников США) превышает 1 миллиард долларов. Тогда представители министерства финансов отметили, что список не является санкционным, а также что не предусмотрены никакие ограничения в отношении его фигурантов.
Обнародование "кремлевского списка" — часть процесса исполнения закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), напоминает ТАСС. Президент США Дональд Трамп подписал этого документ 2 августа 2017 года. Согласно нему предусматривается ужесточение санкций в отношении Российской Федерации, Ирана и Корейской Народно-Демократической Республики.
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